İliç'te siyanür havuzunda kuşlar ölüyor: "Basın görüntülemesin diye örtü örtüldü"

Erzincan İliç'te Anagold'a ait Çöpler Altın Madeni'ndeki facianın 3'üncü gününde şirkete ait siyanür havzasında çok sayıda ölü kuş görüntülendi.

İliç'te siyanür havuzunda kuşlar ölüyor: "Basın görüntülemesin diye örtü örtüldü"

İliç'te Anagold'a ait Çöpler Altın Madeni'ndeki facianın 3'üncü gününde şirkete ait siyanür havzasında çok sayıda ölü kuş görüntülendi. İşçi, "Sizinle konuştuğum görülse beni işten atarlar. Şehirde barındırmazlar. Daha küçük cüsseli kuşlar ise bazen uçarken sersemleyip düşüyor. Basından gelenler görüntülemesin diye de etrafa beyaz naylonla örttüler" diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in haberine göre, İliç'te Çöpler Altın Madeni faciasının yaşandığı saha da Anagold'a ait siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi.

Siyanür havzasının etrafında ağır bir koku da dikkat çekiyor.

Gazete Duvar'ın görüntülediği sahada çalışan bir Anagold şirket işçisi kuşların siyanür havzasını su sandıklarını ve içmek için indiklerinde önce bayıldıklarını aktardı. İşçi, "Kuşlar düşünce çok üzülüyoruz. Saatlerce orada debelenip ölüyorlar. Bizler oraya inemiyoruz. Zaten içeride görüntü almamız kesinlikle yasak" dedi.

"GAZETECİLER GÖRMESİN DİYE BEYAZ ÖRTÜ ÖRTTÜLER"

İşçi, "Sizinle konuştuğum görülse beni işten atarlar. Şehirde barındırmazlar. Daha küçük cüsseli kuşlar ise bazen uçarken sersemleyip düşüyor. Basından gelenler görüntülemesin diye de etrafa beyaz naylonla örttüler" diye konuştu.

Konuya dair sorularımızı cevaplayan DİSK Genel Sağlık Başkan Vekili Ahmet Remzi Atasoy, "Kapalı ve yağmurlu havalarda kuşlar buharlaşan siyanürden etkilenerek düşer. Ve can çekişerek ölür" dedi.

Aynı zamanda Anagold fabrika sahasına giden ve göçüğün olduğu alanı gözlemleyen Atasoy, çevrede arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığını ağır makinalarının çalışabileceği bir zeminin olmadığını ve yeni bir toprak kayması ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Etiketler
Erzincan İliç
Çeşme Projesi'ne mahkeme engeli Çeşme Projesi'ne mahkeme engeli
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
Mücadele sonuç verdi: Fatsa'da altın şirketinin talebi reddedildi Mücadele sonuç verdi: Fatsa'da altın şirketinin talebi reddedildi
Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
Yeni senaryo: Mazot fiyatları için yeni rakam verildi, 'uçacak' Yeni senaryo: Mazot fiyatları için yeni rakam verildi, 'uçacak'
İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları İzmir için son anket sonuçları açıklandı
15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı 15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı