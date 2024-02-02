Mücadele sonuç verdi: Fatsa'da altın şirketinin talebi reddedildi

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Ordu-Fatsa'da 10 yılı aşkın bir süredir siyanür ile altın ayrıştıran maden firmasının ruhsat uzatma talebi mahkeme kararıyla reddedildi.

2013’te onaylanan ÇED raporuyla Fatsa'da altın madeni sahası kuran ve faaliyetlerini Eylül 2018'de sonlandırması gereken Altıntepe Maden A.Ş. ÇED süresi dolmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam etmekteydi.

Altın madenciliği faaliyetlerinin yapılabilmesi için Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen İşletme Ruhsatı yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED raporunun onaylanması gerekiyor.

Altın madenciliği, çıkarılan çevherin üzerine siyanür püskürtülerek kayaçlardan tüm metallerin çözündürülmesi ve içerisinden değerli olan metallerin alınması yöntemiyle yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi değerli metaller alınıp siyanürün çözündürdüğü arsenik, civa, kurşun, kadmiyum ve bunun gibi diğer toksik ağır metaller atık olarak sahada bırakılıyor. Bu atıklar, BM tarafından su kaynaklarına verdiği zarardan dolayı nükleer atıklardan sonra en tehlikeli atık sınıfında değerlendiriliyor.

ŞİRKET, KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN ÇED BAŞVURUSU YAPMIŞTI

2008 yılına kadar Kanadalı Cominco’nun sahip olduğu ruhsat, Stratex- Bahar Madencilik LTD. ortaklığında kurulan Altıntepe Madencilik A.Ş. tarafından satın alınmış ve işletme ruhsatı 2023 yılına kadar uzatılmıştı.

2013 yılında 1960 dönüm alanda 1100 dönümü kestane ormanı, 720 dönümü fındık bahçesi bulunan sahada 3.400.000 ton cevher işlemek için ÇED raporu onaylanan firma 2020 yılında alanı 3960 dönüme çıkarmayı talep etmişti.

İşletme, sülfürlü cevher işleme talebiyle Fatsa'ya 8 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 300 m yükseklikte ortaya çıkan atıklar için 242.000 m2, 2.500.000 m3'lük alana siyanür, ağır metal içerikli atık barajı yapmayı planlayarak kapasite arttırım için ÇED başvurusunda bulunmuştu. Dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Denetleme Kurulu tarafından kabul edilmemişti.