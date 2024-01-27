İkizköylülere para cezası

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nı savunan İkizköylüler jandarma tarafından ifadeye çağrıldı ve "izinsiz ormana girmek, afiş asmak ve çadır kurmak" gibi gerekçelerle 40 bin 189'şar lira para cezasına çarptırıldı.

"TOPRAK VE YAŞAM MÜCADELESİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Jandarma tarafından ifadeye çağrılan İkizköylü Nejla Işık: "İkizköylüler olarak Akbelen'i ve köyümüzü savunduğumuz için bugün Milas İlçe Jandarma’ya ifadeye çağrıldık. Farklı zamanlarda farklı kişiler adına devamlı yapmış olduğumuz basın açıklamalarından ya da köyde dinamit patlatmalarından rahatsız olduğumuzu ve ‘Zeytin Kanunu’nu uygula’ dediğimiz için ifadeye çağrıldık. İfade verdik az önce" dedi.

"ZEYTİN KANUNU'NU UYGULAYIN DEDİĞİMİZ İÇİN TEM'DEN ARANDIK"

Beni ve Hasan amcamızı İlçe Tarım Müdürlüğü önünde vermiş olduğumuz dilekçelerden ve yapmış olduğumuz "Zeytin Kanunu’nu uygulayın, oradaki zeytinliklere bakın, kontrol edin" dediğimiz için terörle mücadeleden aradılar, fakat orada dosyamız yok. "Jandarmaya gönderildi" dendi. Burada da bir dosya çıkmadı ve biz veremedik.

"ANNEM, ASKERLER NEDEN BURADA DEDİĞİ İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDI"

Neden ve nasıl ifadeye çağrıldıklarını anlatan Işık: "Annem, sinir krizi geçirdiği 9 Aralık’ta "Neden askerler bizim karşımıza geliyor biz burada toprağımızı koruyoruz" dediği için ifadeye çağrıldı. Halil İbrahim, dinamit patlatmalarından dolayı çekmiş olduğu videodan dolayı ifadeye çağrıldı. Haydar amcamız kendi tapulu arazisine şirket işçileri girdiği için 'Benim tarlamı çiğneyemezsiniz' dediği için jandarmalar tarafından müdahale edildiği için çağrıldı" açıklamalarında bulundu.