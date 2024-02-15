Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi: Görüntüsü paylaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması sürerken, geminin yeri tespit edildi.

Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi: Görüntüsü paylaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle sürerken, batan geminin yeri tespit edildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyorMarmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyorGüncel

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, geminin battığı yer tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi: Görüntüsü paylaşıldı - Resim : 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Batuhan A isimli geminin rotasına dair bir similasyon yayınladı. Bakanlık ayrıca, "Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülmektedir. Olay yerinin derinliği 55 metre civarında olup yer tespitine müteakip batığa dalış için planlama yapılacaktır. TCSG GÜVEN ve TCG Ayvalık gemileri de arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verdi

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