Yer: Adana! Belediyeye Açtığı Davayı Kazanan Arazi Sahibi Yolu Parçaladı; 54 İş Yerine Ulaşım Kesildi

Adana’da, Sarıçam Belediyesi 10 yıl önce bir araziyi imar düzenlemesiyle sokak yaptı. Sokağın arsa sahibi, hakkının ödenmediği gerekçesiyle belediyeye dava açtı. Yıllarca süren davayı kazanan arazi sahibi, sokaktaki asfaltı iş makineleriyle parçaladı. 54 iş yerine ulaşım kesilirken, esnaf sorunu belediyeye bildirerek çözüm istedi.

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Yer: Adana! Belediyeye Açtığı Davayı Kazanan Arazi Sahibi Yolu Parçaladı; 54 İş Yerine Ulaşım Kesildi

Sarıçam Belediyesi, iddiaya göre 2014'te Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir arazinin köşe bölümünü imar anlaşmasıyla sokak yaptı. 4386 numarası verilen sokak, mahalledeki 54 iş yeri bulunan iş merkezinin yolu oldu. İddiaya göre, sokağın imardan önceki arsa sahibi, Sarıçam Belediyesi'ne haklarını vermediği için dava açtı. Yıllarca süren dava, arsa sahibinin lehine sonuçlandı ve arazi tekrar kendisine geçti.

ESNAF BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİ

Arazinin bulunduğu sokaktaki asfaltı kaldırma kararı alan arsa sahibi, iş makineleri ve beraberindeki ekiple bölgeye geldi. 9 yıldır iş merkezine çıkan tek sokaktan iş yerlerine giden esnaf, yolun parçalandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Belediyeye durumu bildiren esnaf, soruna çözüm bekliyor.

ARSA SAHİBİ 6 MİLYON LİRA TALEP ETTİ

İş merkezinin başkanlığını yapan Uğur Taş, 8 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burada 54 tane bağımsız iş yeri var. Sarıçam Belediyesi zamanında sokağın olduğu araziye imar izni vermiş. Uygulama süreci düzgün yürütülememiş ve arsa sahibiyle davalık olmuşlar. Vatandaş davayı kazanınca gelip yolu yıktırdı. İş yerlerimize giden tek yol bu. Arsa sahibi, bizden 6 milyon lira talep ediyor. Böyle bir gücümüz yok. Belediye ise kendi hatasını kabul ediyor ama şu an için çözüm bulamadı. 700 çalışan mağdur olmuş durumda. Araçlar buraya gelip gidemeyecek. Biz iş yerlerimize mal indiremeyeceğiz dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

İş merkezinde plastik imalatı atölyesi işleten esnaf İsmail Çalışkan ise yıllardır iş yerlerine giderken kullandıkları sokağın asfaltının parçalandığını görünce şaşırdıklarını söyleyerek, 54 dükkan ekmek yiyor burada. TIR, kamyon artık geçemeyecek. Çözüm bulunmasını ve yetkililerin bizi duymasını istiyoruz. Yol olmazsa, ham madde nasıl gelecek, iş nasıl yürüyecek İşlerimiz tamamen duracak. Yolu olmayan dükkana, müşteri gelir mi Bize bir yol göstersinler. Biz imarlı iskanlı iş yerimizde çalışamaz hale geleceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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