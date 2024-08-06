Aynı Çağrı Düşünce Ortalık Karıştı! Taksicilerin Müşteri Kavgası Kanlı Bitti

Antalya'da aynı çağrıyı alan taksiciler, müşteriyi beklerken kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

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Aynı Çağrı Düşünce Ortalık Karıştı! Taksicilerin Müşteri Kavgası Kanlı Bitti

Antalya'da çarşamba günü akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde taksicilerin bekleme noktasında taksiciler arasında kavga meydana geldi.

İddiaya göre; sistemine bir müşterisinden çağrı düşen Seyfi İzci, belirtilen adrese geldi. Taksici İzci müşterisini beklediği sırada; aynı müşterinin çağrısı başka bir taksi durağına daha düştü. Çağrının düşmesiyle diğer taksici de İzci'nin beklediği noktaya geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Olayı gören diğer taksiciler de müdahale etmek isteyince tartışma, kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VE BOYNUNDAN YARALANDI

Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda taksicinin karıştığı kavgada, darbedilen emekli polis memuru taksici Seyfi İzci, başından ve boynundan yaralandı. İzci Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan 2 taksici de hastaneye götürüldü.

Ekipler, olaya tanıklık eden taksicileri de ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA

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