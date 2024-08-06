Bakan Işıkhan Açıkladı! Belediyelerdeki Borç Krizinde Son Durum Ne?

İktidarın "CHP'li belediyeler borçlarını ödemiyor" sözleriyle başlayan tartışmalara ilişkin son açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödemek için yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu yaptığını söyledi.

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Bakan Işıkhan Açıkladı! Belediyelerdeki Borç Krizinde Son Durum Ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödemek için yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu yaptığını kaydetti.

Işıkhan, "Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır."

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