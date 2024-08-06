Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otobüs Durağına Daldı

Eskişehir’de dün gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Erinç G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Virajdan savrularak çıkan otomobil, yolun sağından kaldırıma çıkarak önce 2 adet ağaca sonra da otobüs durağına çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinde sürücünün 1,42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesinden dolayı otobüs durağının boş olması faciayı önledi.

Kaynak: İHA