Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Karar: 10 Sanık Tahliye Edildi

Türkiye'nin en büyük sağlık skandallarından biri olan ve vicdanları yaralayan "Yenidoğan çetesi" davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın da bulunduğu 29'u tutuklu, toplam 58 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

10 TAHLİYE!

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla tutuklanan sanıklardan 10'u tahliye edildi. Bu sanıklar arasında hemşire, hastane müdürü ve belediye çalışanları yer aldı.

Tahliye edilen sanıklar şunlar:

Aslı Alemdağ

Müberra Palabıyık

Senanur Ünlü

Gözde Polat

Deniz Korkmaz (Hemşire)

Fehmi Alperen (Hasta sevkleri)

Bener Mansuroğlu (Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi)

Remzi Karaca (Sağlık memuru)

Renas Kılıç (Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü)

Murat Mantuş (TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü)

Bu kişilere yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

Ayrıca, tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, Hilal Vatansever, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak’ın adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

ZENGİN'İN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, duruşmada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşma tarihini 30 Haziran 2025 olarak belirledi.

Kaynak: İHA