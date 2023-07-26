Yeniden Refah'ın seçim vaadiydi; Aile Bakanı'ndan "süresiz nafaka" açıklaması: Mağdur erkeklerin yanındayız

AKP, listelerinden Meclis'e giren Yeniden Refah Partisi'nin seçim vaatleri arasında yer alan süresiz nafakaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan destek geldi.

Dün yaptıkları açıklamada kendilerinin muhalefet partisi olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi, seçim çalışmaları boyunca "Süresiz nafaka mağduriyetinin son bulması için #MilliGörüşMeclise" demişti.

Bugün açıklama yapan Bakan Göktaş, Yeniden Refah Partisi'nin karşı çıktığı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söylerken süresiz nafaka uygulamasını eleştirdi. Göktaş, “Süresiz nafaka bence adil bir durum değil. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız” ifadelerini kullandı.

Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

'6284'ÜN DEĞİŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

"6284 sayılı Kanun'un değiştirilmesi, kaldırılması söz konusu mu? 'Mağdurun beyanı esastır' meselesinin aile birliğini bozduğu iddiaları da var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" şeklindeki soru üzerine Göktaş, şunları paylaştı:

"Tabii ki söz konusu değil. Benim bu konuda düşüncem açık ve net. Nerede bir mağdur varsa onun yanındayız. Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız. Mağdur bir kadınsa onun yanındayız. Mağdur bir çocuksa onun yanındayız. Mağdur bir erkekse onun da yanındayız. Mesele öncelikle şiddet gören kişiyi tabii ki de anında koruma altına almak, anında güvence altına almak."

'SÜRESİZ NAFAKA KONUSUNU ÖNEMSİYORUM'

Ailenin güçlendirilmesinin öncelikli alanlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu tartışmanın, 6284 sayılı Kanun'dan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Aileyi güçlendirmek şart, evet. Bunun için farklı mecralarda çalışıyoruz ve bunları toplumla paylaşıyoruz. Ancak diğer yandan böyle bir tartışma söz konusu olamaz. 6284, bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım.

Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz."

'MAĞDUR ERKEKLERİN YANINDAYIZ'

Bakan Göktaş, mağdur erkeklerin de yanında olduklarını belirterek, "Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz 'aile' bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka konusunu da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini, bakanlığı ilgilendiren boyutlarını ele aldıklarını anlattı.

'İÇERİĞİN ENGELLENMESİ KARARI ÇIKTI, MECRAYI KAPATAMIYORUZ'

Bakan Göktaş, Youtube'de çocukları hedef alan paylaşımlar yaptığı yönünde şikayetler gelen bir kanalla ilgili de değerlendirme yaptı. Bu tür içerikleri yakından izlediklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: "Çocuklara yönelik içerikleri olan, tepkilere yol açan bir Youtuber ile ilgili sosyal medyada biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı. Mecrayı kapatamıyoruz ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde, aynı hızla takip ediyoruz. Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz."