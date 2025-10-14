Yeniden Refah Partisi'nde Peş Peşe İstifa Depremi! 5 İlçe Başkanı İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, partisinden kendisi ile birlikte 5 ilçe başkanın daha istifa ettiğini duyurdu. İstifalara sebep olarak il teşkilatının kendileriyle ilgilenmemesini gösteren Bakır “İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok” diyerek tepki gösterdi.

Uzun süredir teşkilatlar arasında iletişim ve karar süreçlerinde istişare eksikliği olduğuna dikkat çeken Bakır istifalarını genel merkeze gönderdiklerini iletti.

Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan

5 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Bakır, kendisiyle birlikte Aydıncık İlçe Başkanı Mehmet Ali Çekiç, Saraykent İlçe Başkanı Nihat Boyraz, Kadışehri İlçe Başkanı Cihan Güler ve Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın da istifa ettiklerini duyurdu.

Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın paylaşımı

“HATIRIMIZI SORAN OLMUYOR”

Kimsenin 2 yıldır kendileri ile ilgilenmediğini, hal hatır sormadığını belirten Bakır süreci şöyle anlattı: Kongre olacağı zaman 'Şu kadar adam getir' diyorlar ama onun dışında hatırımızı soran olmuyor. Biz kaç kere il teşkilatını, Yozgat Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bizi bir kez bile ziyarete gelen olmadı. İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok.

Bakır’ın ardından bir paylaşım da Saraykent İlçe Başkanı Nihat Başkan’dan geldi. Başkan "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok. Başka partiye geçmeyi şu anda düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA