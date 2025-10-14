Dönem Türkiye Onları Konuşmuştu: 7 Yıl Sonra Aynı Dram! Yine Evsiz Kaldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yıllar önce "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak evsizliklerini ve maddi sıkıntılarını dile getiren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, günlerce konuşulmuştu. O dönemde geniş destek gören çift, hatta canlı yayında nikah da kıymıştı. Çift yıllar geçmesine rağmen, bugün aynı dramı yeniden yaşıyorlar.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşayan Avcı ailesi, iddialara göre ev sahibine ait bazı eşyaların kaybolması sonrası evden çıkarıldı. Çareyi ormanlık alana sığınmakta bulan aile, günlerdir açık alanda, yalnızca bir döşeğin üzerinde yaşamaya çalışıyor. Avcı çifti, “Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti ‘Müge Anlı’da evlenmişti

‘ÜÇ GÜNDÜR UYKU UYUMADIM’

Gündelik inşaat işlerinde çalışan baba Aydoğan Avcı, yaşadıkları zor durumu şu sözlerle anlattı: "Ben çalışan bir insanım. Ev sahibimin iki parça eşyası kayboldu diye hırsız muamelesi gördük, dışarı atıldık. 2-3 gündür eşimle, çocuklarımla ormanda kalıyorum. Şu an zor durumdayım. Sahip çıkanımız yok, kimsemiz yok. Anlatacak çok şey var ama konuşamıyorum, kelimeler boğazımda düğüm düğüm oluyor.”

Geceleri çocuklarını korumak için sabaha kadar uyumadığını belirten Avcı, "Domuzu var, köpeği var, çakalı var. Üç gündür uyku uyumadım. Çocuklarım korkmasın diye bekçilik yapıyorum. Çocuklarım biri 7, diğeri 4 yaşında, ikisi de kız. Eşim zaten hasta. Bir döşeğin üzerinde yaşıyoruz. Geceleri ayazda titriyorlar" dedi.

Avcı çifti evsizlik döngüsünden kurtulamadı

‘ÇOCUKLARIM İÇİN İSTİYORUM’

Aydoğan Avcı, tek amacının çocuklarına güvenli bir yaşam alanı sunmak olduğunu vurgulayarak, "Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Çalışıyorum ama kazandığım para ancak karnımıza yetiyor. Ev kiralarını toparlayamıyorum. Bir ev kirasını çıkarmak için bir ay çalışmam lazım. Benim sadece bir eve ihtiyacım var. İşim var ama güvenli bir yerim yok. Çocuklarımı Allah'a emanet edip işe gidiyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarını okula gönderemediğini belirten Avcı, " İkamet adresimiz yok ki okula yazdırayım. Ormanda yaşıyoruz. Okul çağı geldi ama kayıt yaptıramadım. Büyüklerimizden, devletimizden, hayırseverlerden yardım bekliyorum” sözleriyle çağrısını yineledi.

‘KAYINPEDERİM EVDEN KOVDU’

Küçük kızlarının saç kesimlerinin arkasındaki üzücü süreci de anlatan Aydoğan Avcı, "Ufak kızım Ayşe'nin saçları seyrekti, toka tutmuyordu. Annemler 'bit var' diye kestirmiş. Ben işteydim o sırada. Kızlarımın saçlarını kesmişler. Sonra kayınpederim de bizi evden kovdu. Manisa Salihli'de bir hayvan çiftliğinde 18 ay boyunca sigortalı çalıştım. Çiftlik kapanınca kayınvalidemler ‘gelin size oda yaparız' dedi. 10 metrekarelik odada 3 ay yaşadık. Sonra oradan da kovulduk. Çoluğum çocuğumla sokaklara düştü" ifadelerini kullandı.

Çift çocuklarıyla beraber ormanda hayatta kalma mücadelesi veriyor

‘KİRASINI PEŞİN VERDİK, YİNE EVDEN ATILDIK’

Bir hayırseverin geçici olarak sunduğu barınma teklifinin de hüsranla sonuçlandığını anlatan Aydoğan Avcı, bu süreçte büyük maddi kayıplar yaşadığını belirtti.

Avcı, “Bir ablamız bize ‘gelin depoda kalın' dedi. Kirasını peşin peşin verdim. Sonra ‘üst katı vereyim' dedi, oraya geçtik. Oranın da kirasını verdim. 12 gün sonra ‘malzemelerim kayboldu' diye bizi hırsız ilan etti. 12 bin lira ev, 6 bin lira da depo kirası aldı benden. Hem parasını aldı hem evden attı. Ben kimsenin bir kuruşuna tenezzül etmedim, etmeyeceğim. 39 yaşındayım, çocuklarıma haram yedirmem" ifadelerini kullandı.

Çift, yardım çağrısında bulundu

‘İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA UTANIYORUM’

Nazmiye Avcı ise içinde bulundukları zorlukları gözyaşları içinde şu sözlerle dile getirdi:

"Eşimle ve çocuklarımla şu anda ormanda kalıyoruz. Evden hırsızlık bahanesiyle çıkarıldık. Gidecek yerimiz yok. Biz devletten bir şey istemiyoruz, sadece bir ev istiyoruz. Kira olursa da öderiz. Yeter ki çocuklarım güvenli bir yerde olsun."

Zor koşullarda ayakta durmaya çalıştıklarını ifade eden Avcı, "Donuyoruz. Yiyecek bulmakta zorlanıyoruz. Tüp bitti, akşam çocuklarıma yemek yapamadım. Evde klima var ama bozuk, soba kuramadık. Üç haftadır duş alamadık, çocuklarımın üstündeki elbiseleri yıkayacak yerim yok. Yağmur yağınca ıslanıyoruz, sular kesiliyor. Tir tir titriyorlar. Kendim kansızım, hastayım ama doktora gidemiyorum. Psikolojim bozuldu artık, tek isteğim bir ev. Cami kapısında yattığımız günler oldu. İnsan içine çıkmaya utanıyorum. Çocuklarımın bir odası olsun, biz de bir yatağımızda huzurla yatalım istiyorum. Allah rızası için yardım edin" diyerek yardım talebinde bulundu.

Kaynak: İHA