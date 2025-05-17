Yeni Yargı Paketi Yolda, Bunları Yapan Yandı! Direksiyon Başında Affı Yok, Tetikteki Eğlenceye Son

Hükümet, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak yeni bir yargı paketi hazırlığında. Taslak çalışmaları süren pakette özellikle kamu güvenliğini tehdit eden eylemlere yönelik cezaların caydırıcı biçimde artırılması öngörülüyor. Trafikte yol kesmekten havaya ateş açmaya, kurusıkı silah kullanımından alkol etkisinde araç sürmeye kadar birçok konuda yeni yaptırımlar geliyor.

HAPİS CEZASI

NTV'nin haberine göre, trafikte yolu keserek akışı engelleyen sürücüler artık sadece idari para cezasıyla değil, doğrudan hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Bu eylem müstakil bir suç sayılacak ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

SERT YAPTIRIMLAR

Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar için de cezalar sertleşiyor. Mevcut uygulamada ağırlıklı olarak para cezası ve ehliyete el koyma gibi idari yaptırımlar uygulanırken, yeni pakette bu kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

KURUSIKI DA ARTIK SUÇ

Düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara yönelik cezalar da artırılıyor. Bu tür olayların yaşandığı alanlarda silah kullanmak 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılık bulacak. Ayrıca, daha önce yalnızca idari işlemle sonuçlanan kurusıkı silah kullanımı da artık suç sayılacak.

EĞİTİMEVİNDEN CEZAEVİNE

Pakette suça sürüklenen çocuklara yönelik dikkat çekici bir değişiklik de yer alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte çocuk hükümlülerin cezalarının infazına artık eğitimevleri yerine kapalı çocuk cezaevlerinde başlanacak. Bu değişiklikle birlikte çocuklar örgün eğitim imkanından çıkarılarak yalnızca açıköğretim yoluyla eğitim alabilecek.

CEZA ARTIŞI

Kasten yaralama, ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarında da ceza miktarları artırılıyor. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda terör ya da suç örgütlerine üyelik ve örgüt adına suç işleme gibi fiillerin tanımları ve ceza oranları yeniden belirlenecek. Örgüt kurma ve yönetme suçları da daha yüksek cezalarla karşılanacak.

Kaynak: NTV