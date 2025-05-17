Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerginlik Çıktı, Oturuma Zorunlu Ara Verildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk oturumu, gündem dışı başlayan sert tartışmalarla gerilimli anlara sahne oldu. CHP ve AKP grup sözcüleri arasında yaşanan sözlü atışmalar, meclis oturumunun seyrini değiştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, tartışmaların büyümesi üzerine ara verildi.

Toplantının henüz gündem maddelerine geçilmeden yaşanan bu gerginlik, siyasetin diline yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Verilen arada tansiyonun düşmesi beklenirken, bazı meclis üyelerinin Başkan Bozbey'e yönelik sert sözleri, ortamı yeniden alevlendirdi. Tartışmalar, meclisteki diğer üyelerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı.

Oturuma verilen aranın ardından söz alan Başkan Bozbey, yaşananlara duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Söylenenleri yüzde 100 kabul etmek zorunda değiliz; ancak birbirimize karşı kullandığımız dilde insanlığımızı unutmamalıyız. Yaşananlardan büyük üzüntü duydum."

Bozbey, meclis kürsüsüne ve şahsına yönelik yapılan sözlü saldırıların yalnızca kendisine değil, Bursa halkının iradesine ve temsil makamına yapılmış saygısızlık olduğunu belirtti.

Bozbey, "Bu makam, kişisel hırsların tatmin yeri değil, halkın emaneti olan bir onurdur. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağza alınmayacak küfürlerle siyasetin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasi ahlakı ve kent huzurunu korumak için her platformda bu tarz davranışların karşısında duracağız" dedi.

Kaynak: DHA