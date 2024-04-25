CHP'li ve AKP'li belediye çalışanları birbirine girdi: AKP'li belediye meclis üyesi "imdat polis" diyerek kendini yerlere attı

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ve merdiven çalışması yapmıştı.

Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, bu sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziki müdahaleye uğradı. Olaylar sırasında itiş kakış ve arbede yaşandı.

Olay yerini incelemeyen giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet’in yanına gelen İzmit'in AKP'li Meclis üyesi İbrahim Efe kendini durduk yere yerlere attı ve “imdat polis” diye bağırdı.

Yaşananlar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görüştü

ENSAR’IN HINCINI ALIYOR ANLAŞILAN

Başkan Hürriyet, olayın görüntüleriyle birlikte X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim Fen İşleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden TÜGVA ve ENSAR’ın hıncını alıyor anlaşılan!”

'MECLİS ÜYESİNİN KIŞKIRTMASIYLA'

Hürriyet, süreçle ilgili şunları anlattı:

“Biz burası için bir asfalt hazırlığı yapıyorduk. Fakat Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimizi alana sokmuyor. Bir de üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize fiziki saldırıda bulunuyorlar. Hemen alana geldik. Uzun süredir buradaki ihtiyacı görmeyen, hizmet getirmeyen Büyükşehir, sırf İzmit Belediyesi ile uğraşmak için, ‘İzmit Belediyesi yapmıyor, biz yapıyoruz’ algısı yürütmek için, Meclis üyesi İbrahim Efe’nin de kışkırtmasıyla ekiplerimize fiziki saldırı gerçekleştirdiler. Bu yaşananlardan dolayı sorumlu idarecileri bu sorumsuzlukları nedeniyle kınıyorum.

'BÜTÜN YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Madem burada bir çalışma yapılacaktı, o zaman bize bilgi verilmeliydi. Burada kötü niyet var. Biz hizmeti engelleyen bir anlayışta hiç olmadık. Göreve geldiğimizden beri uzlaşı diyoruz. Bizim sorumluluk alanlarımızda bize bilgi verin, yazı yazın ya da bir telefon edin. Biz Büyükşehir’in bu hizmeti sunmasından asla gocunmayız, engellemeyiz. Fakat bunu birbirimize haber vererek, nezaket kuralları içerisinde yapmalıyız. Fakat bugün Fen İşleri Müdürümüze, çalışan ekiplerimize fiziki saldırı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine çağrıda bulunuyorum: Bunun hesabını soracağım. Hiçbir müdürüme, çalışanıma fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız.

'ORGANİZE BİR SALDIRI'

Bundan sonrası için uzlaşı istiyoruz. Bize haber verilmesini istiyoruz. Biz birlikte iş yapmak istiyoruz. Beraberce hizmet etmek istiyoruz. Bugün yapılan gerçekten sinsi bir plan. Toplum önünde bizi küçük düşürmeye dönük organize bir saldırı. Büyükşehir bu yanlıştan bir an önce dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız. Sadece engel olmasınlar. Bu kavgalara gerek yok. Bu durum kabul edilebilir değil. O zaman biz de Büyükşehir’in alanlarına hiçbir bilgi vermeden, hiçbir yazı yazmadan, hiçbir telefon etmeden girelim. Örneğin İnönü Caddesi’nde dubaları boyamak istedik, izin vermediniz. O zaman biz de sizlerin sorumluluk alanlarınıza izinsiz, haber vermeden girelim.

'SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPIYORUM'

Lütfen biraz uzlaşı. Bundan sonra biz yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla cevap gelir. Burada AKP’li meclis üyelerini yaptığı şovu da unutmayacağız. Kendilerini yere atarak ‘Beni darp ediyorlar’ diye bağırdığı videoları da yayınlayacağız. Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık. Beraberce hizmet etmek varken ne gerek var bunlara. Çalışan insanlar neden birbirine zarar versin? Sağduyu çağrısı yapıyorum. Beraber hizmet etmeye hazırız. 'Aylarca neredeydiniz, neden bunca zaman yapmadınız' demem. Yapılan her iş vatandaşın lehinedir. Biz bu konuda hukuki süreci başlatacağız.”

'KÖTÜLÜKLE MÜCADELE EDİYORUZ'

CHP’li Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk de olaya ilişkin şunları söyledi:

“Biz bu kente hizmet etmek için görev alan siyasileriz. Fakat bizim işçilerimiz darp ediliyor. Bunu ne kadar büyük bir durum olduğunu ilerleyen süreçte herkes görecek. Bunun karşılığının da büyük olduğunu herkes görecek. Kimse görevinin başında bir emekçiye saldıramaz. Hele ki bir siyasinin saldırıya ön ayak olma hakkı yok. Burada organize kötülük var. Bu kötülük Fen İşleri Müdürlüğümüze sirayet etti. Biz sadece hizmet mücadelesi vermiyoruz kötülükle mücadele ediyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız.”

'YAPICI TAVRIMIZA SALDIRI İLE CEVAP VERDİLER'

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise şöyle konuştu:

“Hafta sonu asfalt atmak üzere hazırlık çalışmalarımız vardı. Okul olduğu için özellikle hafta sonunu seçtik. Sabah buraya ön hazırlık için geldiğimizde Büyükşehir ekipleri de gelmişti. Kamyonumuzu içeri almadılar. Durumu anlattım, bir yetkili gelsin konuşalım dedim. 15-20 kişi bir anda 50-60 kişi oldu. Yapıcı davranmak adına ellerinde bir yazı olup olmadığını sordum. Sonuçta biz kamu görevlisiyiz ve belirli mevzuatlara göre iş yapıyoruz. Yazı yok, muhtarın haberi yok, okul idaresinin haberi yok. Bizleri aşağıya kadar sürüklediler. Ekip arkadaşlarım da darp edildi. Ben 12 yıldır belediye çalışanıyım, böyle bir durumla karşılaşmadım. Direkt saldırgan hareketlerle geldiler.”

Kaynak: ANKA