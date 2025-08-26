Yeni Salgın Patlak Verdi! O İlimiz Karantinaya Alındı, Giriş-Çıkışlar Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars ve Ardahan’dan sonra Artvin’in Şavşat ilçesinde de şap hastalığı alarmı verildi. Hayvan ölümlerinde hızlı bir artış yaşanırken karantina bölgesinde giriş-çıkışlar kapatıldı. Bölgede kasap olan Fatih Turan, “Köy köy dolaşıyoruz, kesilecek hayvan bulamıyoruz. Satış yok, gelir yok ama banka ödeme bekliyor. Eğer devlet üreticiye sahip çıkmazsa bu sistem çöker, hep birlikte batacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ SALGIN PATLAK VERDİ! HAYVAN ÖLÜMLERİ HIZLA ARTIYOR

Şap hastalığı bu sefer Artvin’in Şavşat ilçesinde görüldü. Salgının hızla yayılmasından kaynaklı hayvan ölümleri artarken bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar büyük yara almış durumda. Zamanında yapılamayan aşılamalar ve müdahalelerin yetersiz kalması ekonomik kayba ve yetiştiricilerin borçlanmasına yol açtı.

Belediye Meclis Üyesi ve Şavşatlı üretici Fatih Turan, hastalığın yayılmasıyla birlikte ciddi kayıplar verdiklerini belirterek, “Gerekli ilaçlara ulaşamadık, aşılar zamanında yapılamadı. Bu virüsün 1960’larda çıkan SAT-1 olduğu söyleniyor. O zamandan bu yana görülmediği için hazırlıksız yakalandık. Bizim köyde de kayıplar oldu. Şavşat genelinde tahminen 30-40’ın üzerinde vaka var. Aynı bölgedeki Gürcistan yaylalarında şap hastalığı çıkmazken bizde neden oluyor? Bu hastalığın yayılması engellenebilirdi” ifadelerini kullandı.

‘KÖY KÖY GEZİP HAYVAN ARIYORUZ’

Aynı zamanda kasaplık ve hayvan bulmakta zorlandıklarını anlatan Turan, “Geçen yıl insanlar hayvan kestirmek için sıraya giriyordu, şimdi biz köy köy dolaşıp kesilecek hayvan arıyoruz, bulamıyoruz. Çok ciddi sıkıntı var. Üretim desteklenmezse bu gidişat iyiye gitmez" diye konuştu.

Şap hastalığı, hayvandan hayvana doğrudan temasla veya dolaylı yollarla çok hızlı şekilde yayılabilir. Bulaşma yolları şunlardır:

Enfekte hayvanların tükürüğü, sütü, dışkısı veya burun akıntısıyla temas

Kirli yem, su veya ekipman kullanımı

İnsanların elleri, giysileri veya araçlarıyla virüsün taşınması

Havanın etkisiyle uzun mesafelere taşınması (özellikle rüzgarlı havalarda)

Virüs, dış ortamda oldukça dirençlidir. Bu da hastalığın kontrolünü zorlaştırır ve yayılma hızını artırır.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Şap hastalığının insanlara bulaşma ihtimali oldukça düşüktür. Çok nadir durumlarda enfekte hayvanlarla yoğun temas halinde olan kişilerde hafif semptomlarla görülebilir. Ancak bu vakalar oldukça sınırlıdır. İnsanlarda görüldüğünde; hafif ateş, ağızda yaralar ve ciltte kızarıklık gibi belirtilerle sınırlı kalır. Şap hastalığı insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz ve genellikle kendiliğinden iyileşir.

ŞAP HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Hayvanların düzenli aşılanması

Şüpheli hayvanların karantinaya alınması

Ahır ve ekipmanların dezenfekte edilmesi

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması

Tarım ve hayvancılık personelinin hijyen kurallarına uyması

