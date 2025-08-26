İstanbul'da Yürek Yakan Görüntüler: Kasalarca Domatesi Çöpe Attılar, Yaşlı Kadın Oradan Topladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son yıllarda daha önce pek görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele etmeye çalışırken, maaşı hayat pahalılığı karşısında eriyip giden vatandaş zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Özellikle emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çabalayan vatandaşlar, en temel gıdalara dahi erişemiyor.

Son olarak İstanbul'dan gelen görüntüler, ülkedeki krizin vahametini bir kere daha gözler önüne serdi. Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te kaydedilen görüntülerde, market çalışanlarının bilinmeyen bir nedenden çok sayıda domatesi kasalarıyla birlikte art arda çöpe boşalttığı görüldü.

ÇÖPÜN BAŞINDA BEKLEDİ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Ancak asıl üzücü olan, yaşlı bir kadının çöpün başında durarak çöpe dökülen domatesleri toplamaya çalışması oldu. Bu görüntüler gören herkesin yüreğini burktu.

