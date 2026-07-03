Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe: 55 Şüpheli Tutuklandı

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı.

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Yeni Nesil Suç Örgütlerine Ağır Darbe: 55 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 90 şüpheli yakalandı.

Felçili olan bir şüpheli dışında gözaltındaki 89 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. 85 şüpheli ise tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 85 şüpheliden 55'i tutuklanırken, 30'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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