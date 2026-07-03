Yıkım Sırasında Tarihi Keşif: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Sığınak Bulundu

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Zonguldak'ta yıkımı devam eden Vakıflar İş Hanı'nın altında, 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 83 yıllık bir sığınak gün yüzüne çıktı. Yıkım çalışmaları sırasında uzun yıllardır kapalı olan bir girişin ortaya çıkmasıyla, bölgedeki diğer havalandırma bacaları ve girişlerle bağlantılı yer altı koridor sistemi tespit edildi. İlk incelemelere göre sığınağın, 1943-1944 yıllarında olası hava saldırılarına karşı sivilleri korumak amacıyla dönemin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından inşa edildiği değerlendiriliyor.

60 METRE UZUNLUĞUNDA

Teknik incelemelerde yapının yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir koridor sisteminden oluştuğu, ana galerelere bağlı odaların da bulunduğu belirlendi. Yapının korunması amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgede inceleme başlattı.

Hazırlanacak raporun ardından sığınağın kültür varlığı olarak tescil edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Tescil kararı çıkması halinde, alandaki inşaat ve uygulama süreci koruma esasları doğrultusunda yeniden değerlendirilebilecek.

Kaynak: DHA