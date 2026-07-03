Valilik Duyurdu: Bu İlde Denize Girmek 2 Günlüğüne Yasaklandı

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 4 Temmuz Cumartesi günü ilin doğu kesimlerinde öğleden sonra, batı kesimlerinde ise gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı beklendiği belirtildi. Ayrıca 5 Temmuz Pazar günü ise il genelinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği ‘Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu’ kararı doğrultusunda 4 Temmuz Cumartesi günü Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten sonra, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise gün boyunca, 5 Temmuz Pazar günü ise yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle Ordu genelinde denize girmenin yasak olduğu belirtildi. Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından alınan kararlara uymalarını ve uyarıları dikkate almalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi