Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile İtalya arasında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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