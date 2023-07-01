Yeni Akit yazarı, yargı sistemini eleştirdi: Genel af sadece pansuman tedbir olabilir

Genel af tartışmalarına iktidara yakınlığı ile bilinen Sefa Saygılı da katıldı. Saygılı, Türkiye'deki adalet sistemini eleştirerek "Genel af ise sadece pansuman tedbir olabilir" diye yazdı.

Yeni Akit yazarı, yargı sistemini eleştirdi: Genel af sadece pansuman tedbir olabilir

Türkiye’de son günlerde sık sık gündeme gelen genel af tartışmalarına iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Akit yazarı Sefa Saygılı da katıldı.

Saygılı, Yeni Akit’teki köşesinde Avrupa Konseyi’nin 2022 Yıllık Ceza İstatistikleri Raporu'na atıfta bulunarak Avrupa’da en çok tutuklu ve hükümlünün bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu yazdı.

‘GENEL AF SADECE PANSUMAN OLABİLİR’

“Suçların önlenmesi ve suçluların ıslahı adil ve doğru yasalarla mümkündür” diyen Saygılı, şunları yazdı:

“Çare ve çözüm; Temel kanunlarımız olan Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nun bilge hukuk mimarları tarafından yeniden düzenlenerek, insanımızın, aile ve toplumun huzur ve sükûna ermesi sağlanmalıdır. Doğal hukuk kapsamında, inanç değerlerimize uygun, insanımızın kültür ve gelenekleri ile çatışmayan milli ve yerli yasalar yapılarak sağlıklı insan ve toplum hedefine ulaşılabilir. Genel af ise sadece pansuman tedbir olabilir.”

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