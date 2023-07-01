Madımak Kütüphanesi, katliamı unutturmamak için erişimde!

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun Madımak Katliamı Hafıza Merkezi projesi kapsamında hayata geçirilen dijital Madımak Kütüphanesi, Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıldönümüne gelinirken büyük önem taşıyor.

10 Haziran’da hayata geçirilen dijital kütüphanede Madımak Katliamı’na ilişkin belgelerin, videoların, katledilenlerin yaşam öykülerinin, dergi ve gazetelerden kaynaklar yer alıyor.

Dijital kütüphane katliamın 30’uncu yıldönümünde, zamanaşımının gerçekleşeceği için hafızaları diri tutmayı hedefliyor.

Madımak Kütüphanesi’ne erişmek için lütfen tıklayın.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal adına her yıl temmuz ayında düzenlenin şenliklerin dördüncüsü gerçekleşecekti. Bu yüzden Türkiye’nin ve Avrupa’nın pek çok yerinden yazarlar, şairler, karikatüristler, halk ozanları, tiyatro grupları, semah ekipleri ve çoğunluğu Alevi yüzlerce insan şenliklere katılmak için Sivas’a gitti. Şenliğin ilk günü, gazetelerde “Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor” manşeti atıldı. “Müslüman Kamuoyuna” başlıklı bildiriler dağıtıldı. Gergin bir ortamda başlayan şenliğin ilk günü sorunsuz geçti, ikinci gün, 2 Temmuz 1993’de Cuma namazından çıkan cemaat ve onları yönlendiren odaklar sloganlarla yürüyüşe geçti. Madımak Oteli’ne geldiklerinde önce oteli taşladılar, sonra camları kırdılar. Devamla “Allah’ım bu senin ateşin, cehennem ateşi bu” nidaları eşliğinde otel ateşe verildi. 8 saat boyunca, polis, asker seyretti. Kalabalığı dağıtmak için tazyikli su sıkmayan belediye seyretti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, yardımcısı Erdal İnönü seyretti ve aralarında çocukların, sanatçıların, aydınların olduğu 33 kişi katledildi.

Kaynak: Gerçek Gündem