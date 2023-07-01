Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 35 yaralı!

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 35 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 35 yaralı!

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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