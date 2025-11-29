Yeni Açıklama Geldi: İzmir'de Planlı Su Kesintileri Devam Edecek mi?

Su krizinin derinleştiği İzmir'de 6 Ağustos’tan beri uygulanan planlı su kesintileri 15 Aralık’a kadar uzatıldı. İZSU, 13 merkez ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında dönüşümlü su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek. Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

HANGİ SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

