'C7K' Soruşturmasında 7 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram platformunda faaliyet gösterdiği belirlenen “C7K” isimli kanalla ilgili başlattığı soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında 3 suça sürüklenen çocuk da bulunuyor.

Kaynak: DHA