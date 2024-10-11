Yemek Sepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Birbirine Girdi

Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medyada tartıştı. Aydın'ın, Öktem'in yayınladığı videoya yorum yapmasıyla başlayan tartışma Öktem’in Nevzat Aydın'ı engellemesiyle sona erdi.

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Yemek Sepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Birbirine Girdi

Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile İstanbul'daki taksi tartışmasında öne çıkan Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya üzerinden tartıştı. Öktem, Martı Tag kullanıcılarıyla yaptığı mitinglerin görüntülerinden oluşan bir videoyu "Cehennemden geçiyorsan, yürümeye devam edeceksin" notuyla X hesabı üzerinden paylaştı.

Aydın ise bu paylaşımı alıntılayıp "Arkadaşlar aranızda Alper’in yakın arkadaşı veya aile dostu falan varsa bi ‘abi napıyorsun kendine gel’ der misiniz size zahmet. Ben derim de dinlemez sanki" şeklinde bir yorum yaptı.

Yemek Sepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Birbirine Girdi - Resim : 1
Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın

Öktem bu yoruma "Ne yaptığımı hemen söyleyeyim sana. 220 bin emekçi kardeşimin geleceği için canhıraş savaşıyorum. Kelle koltukta, karın tokluğuna paket taşıyan kuryeler sayesinde zengin olup köşeye çekilip para yemiyorum. Sen bunları kafana takma. Masanın başında bekleyen emekçiye söyle, sana bir bardak daha doldursun" yanıtıyla karşılık verip Aydın'ın rakı şişesi tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.

Yemek Sepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Birbirine Girdi - Resim : 2
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem

Nevzat Aydın ise bu paylaşıma "İyice saçmaladın be Alper. Zerre umrunda olsa ‘emekçi’ kardeşlerin keşke. Maymunluğun ve rol yapmanın da bir sınırı var. Şişeyle fotoğrafım çok güzel çıkmış; saklamıştım çok, nerden buldun? Pek köşeme çekilmiş de sayılmam; genç girişimcilere yardımcı oluyorum, zamanında sana da olduğum gibi" cevabını verdi.

Tartışma, Öktem'in Aydın'ı sosyal medya üzerinden engellemesiyle bitti.

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