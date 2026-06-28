Yazar ve Hafız Yusuf Tavaslı İçin Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından hayatını kaybeden hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı paylaştı.

'ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA