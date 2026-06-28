Türk Tabipler Birliği Yeni Yönetimini Seçiyor
Türk Tabipleri Birliği’nin 78. Seçimli Büyük Kongresi'nde hekimler yeni yönetimi seçmek üzere sabah 09.30 itibariyle sandık başına gitti. Dört listenin yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 78. Seçimli Büyük Kongresi kapsamında hekimler, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.
DÖRT LİSTE YARIŞIYOR
Üç gün süren kongrenin ardından gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanma işlemi sabah saatlerinden itibaren başladı.
TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirleneceği seçimlere Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB, Çağdaş Türk Hekimleri Birliği ve Türk Hekimleri Birliği listeleri mücadele ediyor.
OY VERME İŞLEMLERİ SAAT 17.00'DE SONA ERECEK
26 Haziran’da başlayan ve üç gün süren kongre kapsamında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde kurulan sandıklarda 496 delege oy kullanıyor. Oy kullanma saat 17.00'de sona erecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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