Türk Tabipler Birliği Yeni Yönetimini Seçiyor

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 78. Seçimli Büyük Kongresi kapsamında hekimler, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

DÖRT LİSTE YARIŞIYOR

Üç gün süren kongrenin ardından gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanma işlemi sabah saatlerinden itibaren başladı.

TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirleneceği seçimlere Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB, Çağdaş Türk Hekimleri Birliği ve Türk Hekimleri Birliği listeleri mücadele ediyor.

OY VERME İŞLEMLERİ SAAT 17.00'DE SONA ERECEK

26 Haziran’da başlayan ve üç gün süren kongre kapsamında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde kurulan sandıklarda 496 delege oy kullanıyor. Oy kullanma saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi