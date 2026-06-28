İstanbul Silivri'de Kırsal Alanda Korkutan Yangın

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Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.

POLİSLERDEN TAHLİYE ÇAĞRISI

Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangın bölgesine yakın noktada bulunan ev ve apartmanlardaki vatandaşlara binaları tahliye etmeleri konusunda çağrı yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye traktörler ve iş makineleri de sevk edildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak, yangının genişlemesi engellendi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA-İHA