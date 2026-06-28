Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özel' Başvuru: Yerine Atanacak İsmi de Bildirdiler

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Mahkeme kararının ardından gerilimin düşmek bilmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TBMM'YE 'ÖZEL' BAŞVURU

"Mutlak butlan" kararıyla, CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, aynı kararla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurduğu öne sürüldü.

'YERİNE FAİZ ÖZTRAK ATANDI' İDDİASI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'nin TBMM Grup Başkanlığına ilişkin yeni bir adım attı.

Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunurken, yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığını bildirdi. Başvuruya ilişkin son kararı TBMM Başkanlığı verecek.

MÜSLİM SARI 'İPTAL EDİLECEK' DEMİŞTİ

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini belirterek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullanmıştı.

'TBMM BAŞKANLIĞI MAHKEME DEĞİL'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamalarda 'mutlak butlan' kararıyla başlayan sürecin CHP'nin iç meselesi olduğunu anımsatarak, "Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisinin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. CHP'nin görüntüsünden rahatsızım. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil. CHP'nin sorunu kendi iç sorunu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sözcü