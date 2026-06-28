Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’daki çok sayıda askeri hedefe ek saldırılar düzenlendiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'İHLAL ETTİKLERİ İÇİN VURDUK'

Trump’ın paylaşımı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri uçakları, Ateşkes Anlaşması’nı yine ihlal ettikleri için İran’a ait füze ve drone depolama noktalarını ve kıyı radar sahalarını az önce vurdu.

'İRAN ARTIK VAR OLMAYACAK'

Bunların asla ders almayacak olması çok mümkün! Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak."

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan ABD ordusundan İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın "M/T Kiku" tankerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki İran’a ait 10 askeri hedefinin vurulduğunu duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçaklarının kullanıldığı belirtilirken, saldırılara ait görüntüler yayınlandı.

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini ve buna misilleme olarak İran’daki askeri altyapıların hedef alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA-ANKA