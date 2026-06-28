ABD'den Yeni Saldırı Dalgası: Hürmüz'de Patlama Sesleri Yükseldi

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

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ABD'den Yeni Saldırı Dalgası: Hürmüz'de Patlama Sesleri Yükseldi
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İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Haberde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri geldiği belirtilirken, askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre bölgedeki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu aktarıldı. Saldırının niteliği ve olası hasara ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'Lİ YETKİLİDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü. ABD, önceki gün de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlemişti.

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Kaynak: AA

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