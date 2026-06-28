Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Hafta... Umut Altaş Hakim Karşısına Çıkacak: 'Cesedin Yerini Göstereceğim'

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın, 30 Haziran Salı günü ABD'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde yakalanan Altaş'ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edildiği öğrenildi. Altaş'ın ilk duruşmasının yerel saatle 09.00'da yapılacağı ve duruşmaya gözetim merkezinden uzaktan bağlantıyla katılacağı bildirildi.

'GÜLİSTAN’IN BEDENİNİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTERECEĞİM'

Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, Altaş'la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.

Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA