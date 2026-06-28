Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet A., yatsı namazı öncesi camide tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.’yi bıçaklayarak öldürdü.

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Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
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Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ İSİM BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.‘nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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cami Kayseri Bıçaklı Saldırı
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Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü