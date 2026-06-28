Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyon: 58 Kişi Tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen 'Turkuaz' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hafta içi de kent genelinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 225 şüphelinden 178'i terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi 'Operasyon Turkuaz' adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.

NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

178 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara merkezli yürütülen terör operasyonlarında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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