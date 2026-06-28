İki İlde Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Son Güncelleme:
İki İlde Denize Girmek Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

İKİ İLDE BİR GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ Kırklareli Deniz
Son Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de Toplu Balık Ölümleri Paniğe Neden Oldu: AFAD Harekete Geçti İstanbul'un Göbeğinde Korkutan Görüntü: AFAD Harekete Geçti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyon: 58 Kişi Tutuklandı Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi 'Turkuaz' Operasyon: 58 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Bakırköy'de Toplu Balık Ölümleri Paniğe Neden Oldu: AFAD Harekete Geçti İstanbul'un Göbeğinde Korkutan Görüntü: AFAD Harekete Geçti
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Hafta... Umut Altaş Hakim Karşısına Çıkacak: 'Cesedin Yerini Göstereceğim' Umut Altaş Hakim Karşısına Çıkacak: 'Cesedin Yerini Göstereceğim'
Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit
2026 Dünya Kupası'nda Son 32 Zamanı: İşte Eşleşmeler ve Maç Takvimi 2026 Dünya Kupası'nda Son 32 Zamanı: İşte Eşleşmeler ve Maç Takvimi
Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü