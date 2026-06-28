İstanbul Bakırköy'de Toplu Balık Ölümleri Paniğe Neden Oldu: AFAD Harekete Geçti

İstanbul Bakırköy'de vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Çırpıcı Deresi’nin sahil kesiminde çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, AFAD ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

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İstanbul Bakırköy'de Toplu Balık Ölümleri Paniğe Neden Oldu: AFAD Harekete Geçti
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Kennedy Caddesi Taş İskele yanında, Çırpıcı Deresi’nin sahil kesiminde görülen ölü balıklar, ekipleri harekete geçirdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU

Kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri sudan numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara götürdü.

İSKİ BÖLGEDE GÜNLERDİR ÇALIŞMA YAPIYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür atık su, yağmur suyu, dere ve onarım çalışması yaptığı öğrenildi. İSKİ’nin denizle bağlantısı bulunan derede yaptığı çalışma nedeniyle su seviyesinin büyük ölçüde düştüğü görüldü. Balıkların akşam saatlerinden itibaren ölmeye başladığı iddia edildi. Toplu balık ölümünün kesin nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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