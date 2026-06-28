Yeşilçam'ın 'Tatar Ramazan'ı Kadir İnanır'a Veda: Hayat Arkadaşı Vasiyetini Açıkladı

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Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran Cuma günü yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın vefatı, sanat camiası ve milyonlarca sevenini derin üzüntüye boğdu.

MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE VEDA TÖRENİ

Usta oyuncu için düzenlenen tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. Sevenleri, meslektaşları ve dostları, İnanır'a son görevlerini yerine getirmek için salonda bir araya geldi.

Törene sinema, televizyon, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken, salonu dolduran binlerce kişi de efsane oyuncuya veda ediyor.

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Törene Perihan Savaş, Menderes Samancılar, Necmettin Çobanoğlu, Halil Ergün, Levent Özdilek, Nuri Alço, Bülent Emrah Parlak, Burak Deniz, Tamer Karadağlı, Meltem Cumbul, Nuri Alço ve Birand Tunca katıldı. Siyasilerden ise; DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Öte yandan törene Barış Anneleri de katıldı.

'ONUN İNSANLIĞINI HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ'

Törende İlk sözü alan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, "Şuandaki duygum sadece sessizce durmak. Asıl duygum bu. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki o yüzden kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Onun haksızlık karşısında taşan öfkesini, o yoksulluk, adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını, bazen de kalbinin kırılganlığında o güzelim gözlerinin dostu olduğunu; kısacası onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Devamında şöyle konuştu

'EN BÜYÜK VASİYETİDİR MEMLEKETİNE'

"Herkesin kardeşi, oğlu, babasıdır. Ve aslında o halktır. Bütün halkların kardeşidir. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine, o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız."

'HER DAİM YÜREĞİMİZDE YAŞATACAĞIZ'

Oyuncu Menderes Samancılar şunları söyledi: "Kocaman bir incir ağacıydı benim için. Barış, kardeşlik, sevgi dolu bir yürek; asla unutmayacağız. Her daim yüreğimizde yaşatacağız."

CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP TOPRAĞA VERİLECEK

Kadir İnanır'ın naaşı, ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi