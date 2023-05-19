Yazar Hasan Basri Aydın hayatını kaybetti: 'Onun bıraktığı aydınlıkta, karanlığın üstüne yürümeye devam edeceğiz'

Emekli edebiyat öğretmeni Hasan Basri Aydın, hayatını kaybetti.

Aydın'ın hayatını kaybetmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurettin Aydın, bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazı şöyle:

"Bugün yazar Hasan Basri Aydın'ı sonsuzluğa gönderdik.

Hasan Basri bir devrimciydi.

Ataları on bin yıldır bu coğrafyada yaşayan bir bilge, kadim kültürümüzü geleceğe taşıyan bir neferdi. Hasan Basri doğduğunda ailesi Kürtçe konuşuyordu. Babası Alevi dedesiydi. Pir Sultan’ın hızır paşalara karşı söylediği deyişlerle büyüdü. Düşlerinde hep özgür bir dünya oldu. Hak mücadelesinde daima ön saftaydı. Ömrünü bu topraklarda demokrasi ve adalet için harcadı. Bu kahrolası düzenin kötülükleri yüzünden hiç rahat yüzü görmedi. Neredeyse bir asır süren ömrünün son yıllarında bile hapis cezası verildi. Pandemi olmasa belki de cezaevinde ölecekti.

Hasan Basri, nerede faşizm varsa tam karşısındaydı. TÖS’ün ve TÖBDER’in kurucularındandı . 12 Mart’ta darbecilere direndi. Malatya’da Denizlerin, Hüseyinlerin kaldığı ev Hasan Basri’nin eviydi. Beyazıt Meydanı’nda Taylan Özgür vurulurken yanındaydı. 12 Eylül faşist cuntasının vatandaşlıktan çıkardığı listenin başındaydı. El Fetih’te Filistinlilerle, Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri’yle birlikte mücadele etti. Grevdeydi, tarladaydı, köydeydi, insanlar arasındaydı. Anadolu’nun her yanındaydı.

Cem evlerini yok sayan zihniyetin karşısına da dikilmişti. 1970’li yıllarda okul kitaplarında Alevileri kötüleyen, Alevilere karşı kin ve nefret üreten müfredata karşı mücadele etmişti. Dönemin adalet bakanının cemevleriyle ilgili çirkin ifadesine gazetedeki köşe yazısında cevap yazınca iki yıl ceza almış, bir yıl cezaevinde yatmıştı.

O ve arkadaşlarının yıllarca süren mücadelesi sonucunda kurulan cemevlerinin başına sonradan amigo dernekçiler çöktü. O günlerde Garip Dede ve köyde cemevinin açılışında, eline mikrofon alarak ‘’Sen solcusun’’ deyip konuşmasını engelleyen zırtabozlar, bu ülkede cemevlerinin kurulmasını sağlayan devrimci mücadeleyi kimin verdiğini bile anlayamamışlardı. O Anadolu coğrafyasının bir dehasıydı, devrimciydi, Alan aşiretinin bir Ahmede Ğanisiydi.

1974 yılında Hürriyet gazetesi, Demirel hükümeti tarafından Şarkışla'da var olmayan hayali bir okula sürgün edilen Öğretmen Hasan Basri diye yazıyordu…

Hürriyet’te Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet gazetesinin başyazarı İlhan Selçuk onun hayat hikayesini günlerce gazetelerinin ön sayfalarında halkla paylaşmışlardı. Hayat hikayesi tiyatro ve film oldu.

Çok renkli, mücadele dolu bir hayat sürdü. Çok bilen cahillerin çoğaldığı bir zamanda, 68’li kuşağının toplumu aydınlatan insanı olarak kaldı. Daha iyi bir dünya için mücadele etmeyi ondan öğrendik. Onun özlemi olan demokratik ülkeyi kurmaktan asla vazgeçmeyeceğime söz veriyoruz.

Hasan Basri Hoca bir asırlık ömründe Anadolu’yu hep aydınlattı. Onun bıraktığı aydınlıkta, karanlığın üstüne yürümeye devam edeceğiz.

Yolu yolumuz olsun."

HASAN BASRİ AYDIN KİMDİR?

10 Ekim 1932 tarihinde Malatya'nın Pötürge ilçesi Bölükkaya Köyü'nde doğdu. Cağaloğlu I. Erkek Öğretmen Okulu, İstanbul Erkek Lisesi, Diyarbakır İlköğretmen okulu, Balıkesir Necati İlköğretmen okulundan sonra öğretmen olarak 1954 yılında Yeni köyü İlkokuluna (Musalar / Manisa) atandı. Öğretmenlik, çiftçilik, marangozluk yaptı.

Öğretmenliği süresince yirmi yedi defa sürüldü, yedi defa cezaevine girdi, bir kez de vatandaşlıktan çıkarıldı. “Devletin manevî şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle kırk ay hapis cezası istemiyle önce Sağmalcılar, ardından Şarköy Cezaevine konuldu, altı ay sonra sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

Hasan Basri Aydın, 10 Eylül 2020’de sağlık sorunları nedeniyle geldiği İstanbul’da eski bakan Cemil Çiçek'e hakaret iddiası ile ilgili eski bir dosyadan dolayı gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Aydın, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Aydın'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen eski mahkeme kararının ulaştırılması üzerine cezaevine girmeden serbest bırakıldı.