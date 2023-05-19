Buğra Gökçe: Hazırladığımız deprem yönetmeliği 2 aydır Meclis'te bekletiliyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Türkiye'nin 11 ilini etkileyen deprem sonrası uzmanların sürekli dikkati çektiği İstanbul depremi için yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Gökçe, belediye meclisine depremin hemen ardından hem imar hem de güçlendirme yönetmeliğini sunduklarını ancak yönetmeliğin 2 aydır Meclis'te bekletildiğini söyledi.

Gökçe, yönetmeliğin neden Meclis'ten geçmediğine ilişkin soruya "Meclis’teki AKP çoğunluğu “İmar

kanununda böyle bir şey yok” diyor. Doğru ama imar kanununda kira yardımı da böyle değil. Bin 150 liraydı kira yardımı. “Biz üç katını vereceğiz, kiracılara da kira yardımı vereceğiz” dedik. Deprem olunca 4 bin 500 lirayı hemen kabul ettiler. Hani yazmıyordu kanunda? Demin bahsettiğim güçlendirme de yazmıyor, yumuşak kat, kısa kolon, çıkma da açık açık yazmıyor ama bunlar bilimsel ve doğru işler. Biz

belediye olarak yoğun bir biçimde belediye meclisini, bakanlıkları itmeye çalışıyoruz" diye yanıt verdi.

"RİSKLİ YAPILAR YERİNDE DURUYOR"

Hükümetin İstanbul depremine karşı kentte yeni yerleşim oluşturacağını söylemine de açıklık getiren Gökçe "Biri Kanal İstanbul güzergâhı. Öteki de Pendik’in arkasındaki 2B arazileri... Yani yeni bir imar rantı operasyonu yapılıyor. Ön yüzünü Araplara verdikleri Kanal İstanbul’u, arka taraflarına yoksulları taşıyarak meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Riskli yapılar nerede? Onlar yerinde duruyor. Parası olana “İstanbul’a gel” dediniz ama mağdur olan vatandaşın riskli binası aynı şekilde duruyor. Burada da aynı şeyi yapmak istediklerinden hiç şüphem yok ama kentsel dönüşüm de böyle bir şey değil" dedi.