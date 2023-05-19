AFAD'dan depremzedeye: "Evinde kayıtlı görünen Suriyelileri bul, yardım paranı ve dekontu al yoksa kira yardımı alamazsın"

6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay’da meydana gelen depremlerin üzerinden tam 103 gün geçti. Depremin üzerinden üç aydan uzun bir süre geçmesine rağmen hala devletin yardımlarından faydalanamayanlar var. Antakyalı depremzede Mehmet Tekgüzel de yardım alamayan depremzedelerden sadece biri.

Depremzede Mehmet Tekgüzel, depremin üzerinden 103 gün geçmesine rağmen devletten tek bir kuruş dahi alamadığını ve Antakya’da depremden önce yaşadığı evde Suriyeli bir ailenin yaşıyor olarak göründüğünü öğrendiğini belirtti. Devlet tarafından yapılan tüm yardımların evinde kayıtlı görünen Suriyeli aileye yatırıldığını söyleyen Tekgüzel, Sakarya İl AFAD Müdürlüğü’nün kendisine “Önce gideceksin evinde yaşıyor olarak görünen Suriyelileri bulup onlardan senin hakkın olan tüm yardım paralarını isteyeceksin ve dekontu alıp buraya geleceksin” dediğini aktardı.

“KALACAK HİÇBİR YERİMİZ OLMADIĞI İÇİN SAKARYA’YA GİTTİK”

Gerçek Gündem’e konuşan iki çocuğu olan 40 yaşındaki Mehmet Tekgüzel, 6 Şubat depremlerinde ablası ile erkek kardeşini kaybetti. Antakya’nın Esentepe semtine bağlı Gazi Mahallesi’nde 3 yıldır oturan Tekgüzel, depremin üzerinden 103 gün geçmesine rağmen devletten hiçbir yardım alamadığını vurguladı. Depremzede, Antakya’da kalacak hiçbir yeri olmadığı için Sakarya’ya kayınbabasının yanına gitmek zorunda kaldığını ifade etti:

“Binamız depremde ağır hasar aldı. Depremden sonra e-Devlet üzerinden AFAD barınma desteği başvurusunda bulunmak istedim ancak başvuru yapamadım. Antakya’da yaşamama rağmen sürekli ‘İkametiniz Nüfus Müdürlüğü’nde kapalı olduğundan başvuru yapamazsınız’ uyarısı aldım. Depremden dolayı Antakya'da barınacak yerimiz olmadığından Sakarya'ya kayınbabamın yanına geldik.”

“DAHA SİSTEMDE DEPREMZEDE OLARAK BİLE GÖRÜNMÜYORUZ”

Adresinin kapalı olarak göründüğünü ifade eden Tekgüzel, faturalar sayesinde geçmişe dönük adresini aldırmasına rağmen hala depremzede olarak görünmediğini sözlerine ekledi:

“Devletten hiç yardım alamadık çünkü daha sistemde depremzede olarak bile görünmüyoruz. Sakarya'da İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Büyükşehir Belediyesi bina numaralarını değiştirmiş. Bu yüzden adresim otomatik olarak kapanmış. Yani ben sistemde Türkiye’nin 81 ilinin hiçbir yerinde kayıtlı olarak görünmüyorum. Sakarya Nüfus Müdürlüğü bana dilekçe yazdırdı ve dilekçemi Antakya’da oturduğuma dair doğalgaz faturalarım ve internet faturaları da dahil olmak üzere Hatay Nüfus Müdürlüğü’ne mail olarak gönderdiler.”

Durumu CİMER’e şikâyet ettiğini ancak hiçbir geri dönüş alamadığını söyleyen Tekgüzel, bir ay bekledikten sonra Sakarya Nüfus Müdürlüğü’nden yanıt alabildiğini söyledi:

“Beklemekten başka bir çaremizin olmadığını söylediler. Bir ay bekledikten sonra Sakarya Nüfus Müdürlüğü’nden telefon geldi. Hatay Nüfus Müdürlüğü tüm belgelerimi eksiksiz olarak götürmeme rağmen yeterli görmedi ve adresimi kaydetmeyi reddetti.”

“BİR YILLIK TÜM FATURALARIMI GÖTÜRDÜM ANCAK YİNE DE ADRESİMİ TAŞIYAMADILAR”

Kayınbabasından borç para alarak Sakarya’dan Antakya Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğini söyleyen Tekgüzel, nüfus müdürlüğüne bir yıllık tüm faturalarını da götürdüğünü ancak yine de adresini taşıyamadıklarını anlattı:

“Kayınbabamdan borç para alarak Antakya’ya ikamet adresimle ilgilenmek için geri döndüm. Bir yıllık tüm kira kontratlarını, elektrik, doğalgaz ve telefon faturalarımı nüfus müdürlüğüne götürdüm. Bana Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gitmem gerektiğini söylediler. Belediyeye gittiğimde ise bana ‘ev sahibin gelmeli’ dediler. Ev sahibimin depremde ölüp ölmediğini bilmediğimi söyledim. O zaman da ‘Yapacak bir şeyimiz yok’ dediler.”

“ANTAKYA’DAN İSKENDERUN’A KADAR GİDİŞ-DÖNÜŞ KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜDÜM”

Tekrar nüfus müdürlüğüne gittiğini söyleyen Tekgüzel, bu sefer de kendisinden Aksagaz İskenderun Müdürlüğü’ne gidip doğalgaz sözleşmesinin istendiğini ifade etti. Tekgüzel, doğalgaz sözleşmesini alabilmek için yaklaşık 1 buçuk saat süren 63 kilometrelik Antakya-İskenderun yolunu yürümek zorunda kaldığını belirtti. Depremzede, “Arabam yoktu, şehir içinde belediye otobüsleri de yoktu. Kısacası hiçbir şeyim yoktu ve tüm yolu yürümek zorunda kaldım. Gidiş-dönüş tüm İskenderun yolunu yürüdüm, gerçekten abartmıyorum” dedi.

“İKİ GÜN SOKAKTA KALDIM, SAATLERCE SIRA BEKLEDİM, KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜDÜM AMA YİNE DE BANA YARDIM ETMEDİLER”

İskenderun’a gittikten sonra Aksagaz’ın bulunduğu binanın yıkıldığını gören Tekgüzel, müşteri hizmetlerini aradığını ve şikâyet kaydı oluşturulduğunu söyledi. Depremzede, sözleşmeyi alana kadar yani iki gün boyunca sokakta kaldığını anlattı:

“İki gün sokakta kaldım çünkü sözleşmeyi almam gerekiyordu. Sonunda Aksagaz’dan sözleşmemi aldım ve iki gün sonra mobil araçları geldi. Antakya’ya geri döndüm. Yine kilometrelerce yol yürüdükten sonra nüfus müdürlüğüne geldim. Bu sefer de saatlerce sıra bekledim. Nüfus memuruna evraklarımı verdim ve bana evraklarımın yeterli olmadığını söylediler. Ben durumumu ne kadar anlatsam da anlamak istemediler, hiçbir çözüm bulmadılar, yardım etmediler. Nüfusa her gittiğimde farklı memurlarla karşılaştım.”

“İKAMETGAH ADRESİMİ DÜZELTTİRMEME RAĞMEN DEVLETTEN TEK BİR KURUŞ BİLE YARDIM ALAMADIM”

Başka çözüm yolu bulamadığı için en son çare olarak durumunu Instagram’daki Hatay sayfalarında paylaştığını söyleyen depremzede, en sonunda Reyhanlı CHP İlçe Başkanı sayesinde ikametgâh sorununu çözebildiğini ve geçmişe dönük adres işlemini yapabildiğini ifade etti. Antakyalı depremzede Tekgüzel, ikametgâh adresini aldırmasına rağmen bu sefer de e-Devlet’ten AFAD yardımlarına başvuramadığını anlattı:

“Nüfusa gidip ikametgahımı geçmişe dönük aldırabildim ancak ikametimiz düzelmesine rağmen e-Devlet’ten AFAD yardımlarına başvurmak istediğimde ‘6 Şubat'ta deprem bölgesinde olmadığınız için başvuru yapamazsınız’ diye uyarı verdi.”

“AFAD BANA ‘EVİNDE YAŞIYOR GÖRÜNEN SURİYELİLERİ BULACAKSIN, ONLARDAN PARANI İSTEYİP DEKONT ALACAKSIN YOKSA KİRA YARDIMI ALAMAZSIN’ DEDİ

Elinde ikametgâh belgesi ve doğalgaz faturalarıyla bu sefer de Sakarya İl AFAD Müdürlüğü’ne giden Tekgüzel, AFAD Müdürlüğü’nde devlet tarafından verilen tüm maddi yardımların kendi evinde yaşıyor görünen Suriyelilere yatırıldığını öğrendiğini söyledi. Depremzede, AFAD görevlilerinin kendisine ‘Gideceksin evinde yaşıyor olarak görünen Suriyelileri bulacaksın, Suriyelilerden senin hakkın olan tüm yardım paralarını isteyeceksin ve onlardan dekontu alıp buraya geleceksin” dediğini anlattı:

“Sakarya İl AFAD Müdürlüğündekiler bana yatırılması gereken paranın adresimde kayıtlı görünen Suriyelilere yatırıldığını ve o aileyi bulup onlardan kendi hakkım olan parayı istememden başka bir çaremin olmadığını söylediler. Ben zaten evimde yaşıyor olarak görünen Suriyelileri tanısam, bulsam size neden geleyim? Yani kısacası AFAD bana bunun üzerine ‘soğuk bir su için’ dedi. AFAD memuru 12 ay boyunca devlet tarafından sağlanan aylık 3 bin TL’lik kira yardımının da Suriyeli aileye yatırılacağını söyledi bize.”

“Sakarya İl AFAD Müdürlüğündeki görevliler eğer Suriyeli ailelerden dekontu almazsam aylık 3 bin TL kira yardımını alamayacağımı söylediler” diye konuşan Tekgüzel, hala devletten hiçbir yardım alamadığını sözlerine ekledi. Üstelik hala depremzede olarak görünmediğini belirten Tekgüzel, bu durumu da CİMER’e şikâyet ettiğini ancak cevap olarak kendisine sadece ‘depremzede soru-cevap kitapçığı’ gönderildiğini ifade etti.

“BÖYLE YAPARAK SURİYELİLERE OY KULLANDIRDILAR”

Antakya’da Esentepe’de oturduğu apartmanda sadece 2 dairede Suriyelilerin yaşadığını belirten Tekgüzel, nüfus müdürlüğüne gittiklerinde çoğu dairede Suriyelilerin yaşıyor olarak göründüğünü belirtti:

“Bizim katta 4 daire vardı, iki dairede Suriyeliler oturuyordu. Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğimizde önümüzde, dairelerde oturan kişilerin isimlerini tek tek saydılar, neredeyse hepsi Suriyeliydi. Bizim binada bu kadar Suriyeli yoktu, sadece 2 aile vardı. İşte böyle yaparak Suriyelilere oy kullandırdılar.

“ARTIK YARDIMLAR DA DURDU”

Depremin üzerinden 103 gün geçmesine rağmen hala devletten hiçbir yardım alamadığını bir kez daha vurgulayan Tekgüzel, aylarca iş aradığını ama iş de bulamadığını söyledi:

“Ben hala devletten tek bir kuruş bile alamadım çünkü daha depremzede olarak bile görünmüyorum. E-Devlet’e girip yardımlara başvurmak istediğimde bana ‘6 Şubat’ta yaşanan depremde deprem bölgesinde bulunmadığınız için yardım alamazsınız’ diye uyarı veriyor. Resmen skandal. Ben hep Antakya’da yaşıyordum. Adresim de orada görünüyor yani ben sonradan taşınmadım, zaten hep Antakya’daydım. Tüm bunlara rağmen yardım alamadım.”

Depremzede, “Bana komşular yardım ediyor. Hala iş bulamadım. Komşularımız bana çekyat, kanepe gibi eşyalar getirdiler. Ramazan dolayısıyla yardım ettiler ama artık o yardımlar da durdu” dedi.

“BEN ANTAKYA’YA OY KULLANMAK İÇİN YAKLAŞIK 20 SAATLİK YOLU NASIL GİDECEĞİM?”

28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için Hatay’a gidecek durumunun bile olmadığını ifade eden depremzede, “İki küçük çocuğum var. Ben nasıl Antakya’ya gideceğim? Yaklaşık 20 saat yol gitmem gerek. Antakya’ya gitsem bu sefer de kalacak yerim yok. Oy verdikten sonra hemen dönmem gerekiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem