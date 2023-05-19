Gerçek Gündem duyurmuştu: Ağaçlar kesilmeye başlandı... ‘Burada yaşayan köylülerin tahliye edileceği, denize girebileceği yer kalmayacak’

GERÇEK GÜNDEM - Yakın zamanda Fethiye’nin deniz kenarındaki en güzel ormanlık alanlarından biri olan Faralya bölgesinin betona gömüleceğini duyurmuştuk.

Fethiye Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı içerisinde kalan Sümbeki Burnu Mesire Yeri'nin işletme hakkı 20 yıllığına Kırtur Turizm adlı şirkete verilmişti. Deniz kıyısındaki ormanlık alanda dün kesimlere başlandı.

‘ACİL BİR DURUMDA TAHLİYE EDİLECEĞİMİZ YER KAPANIYOR’

İsminin haberde yer almasını istemeyen Fethiye-Faralya’da yaşayan bir sakin bölgede yaşayan yurttaşların orman yangını gibi acil bir durumda tahliye edilebileceği bir kıyı alanının kalmayacağını ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Şu anda iş makinesi çalışıyor. Çevre dış duvarları ve yol için çalışma yapılacağı söylendi. İçindeki belirli sayıda ağaçlar kesildi. Firma yetkisi ile haftaiçi görüşme sağlayacağız. Devlet ihaleyi vermiş, uygun görmüş ama şaşkınız. O bölgeye yakın bir yerde iskele yapmıştık. Küçük tekne ile yanaşılabiliyordu. Serinlemek için denize girilebiliyordu. Orası da kiraya verildi. Alan kişi, ‘Buradan vatandaşın denize girmesine karşı değiliz’ diye konuşmuştu ama maalesef sözde kaldı. Oradan acı tecrübe edindik. Bizim buradan acil tahliye çıkışımız var. Burada ola ki yangın, afet, deprem oldu; yollar kapandı. Biz nerden tahliye olacağız? Deniz yolu üzerinden tahliye edilebileceğimiz yer kalmadı.”

GERÇEK GÜNDEM BİR AY ÖNCE DUYURMUŞTU

Bir başka yurttaş ise “Bir haftadır ormanda üç büyük eskavatör iş makinesi ağaçları deviriyor. Bölgeye epeyce çimento yığını yapıldı. Kesenler şirket çalışanı, üç orman memuru onlara refakat ediyor” diye konuştu.

Gerçek Gündem’in ulaştığı proje planında alanın 98 dönüm olduğu, içinde yapılması planlanan tesis ve yapıların ise kır kahvesi, kır lokantası, voleybol sahası, futbol sahası, büfe, basketbol sahası, yüzme havuzu, amfi tiyatro, onlarca kameriye ve bungalov yapıdaki evler olduğu görünüyor.

1 Nisan 2023 tarihinde yapığımız haberde süreci şöyle anlatmıştık:

“Bundan sonra işleyecek prosedürde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün kararından sonra Fethiye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale sonrası ormanlık alanda kesim ve seyreltme yapılmaya başlanacak. Kısa zamanda ise koyun eski halinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Bölge sakinleri bu yüzden ‘Buradaki ağaçlar kesilmeye başlanmadan, kepçeler ormana girmeden kamuoyu oluşturulmalı’ diye uyarıyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem