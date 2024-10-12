Yaylada Kaybolan Yaşlı Çift İçiacn Ekipler Seferber Oldu

Bolu'da yaylaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı çift, her yerde aranıyor. 73 ve 80 yaşındaki çift için ekipler seferber oldu.

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Yaylada Kaybolan Yaşlı Çift İçiacn Ekipler Seferber Oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürüyor. AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda termal görüş özelliği bulunan dronlarla da çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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