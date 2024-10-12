Şarampole Yuvarlanan Traktörün Sürücüsü Ağır Yaralandı
Samsun'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Kayalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Hasan D'nin kullandığı 55 TF 390 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolundan şarampole düştü. Araçtan savrulan sürücü yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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