Yayıncı kuruluştan 'ticarethane' tarifesi: Cezaevinde maç izleme bedeli 116 bin liraymış!

Geçtiğimiz hafta beşinci kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki köşesinde cezaevinde yaşadıklarını aktarmaya başladı. İki mahkumun konuşmasına şahit olduğunu söyleyen Pehlivan, "Bunu da yaz Barış abi" dediklerini söyledi. Pehlivan'ın iki mahkum arasında geçen diyalogla ilgili aktardıkları şöyle:

İki mahkûmun konuşmasına kulak kesiliyorum...

Cezaevi yemekhanesindeki televizyonda futbol maçlarını seyretmek istiyorlarmış. Ama gelin görün ki buraya maliyeti 116 bin liraymış. Zira, yayıncı kuruluş açık cezaevini “ticarethane” gibi görüyormuş. Kurumun ödeneği olmadığından, mahkûmlardan para toplanması gündemdeymiş.

“Bunu da yaz Barış abi” diyorlar, “Yazarım” diyorum. Her şey ne kadar garip...

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