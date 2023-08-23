Çanakkale'deki yangının ikinci günü: Bölgede son durum ortaya çıktı

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve Tarım ve Orman Bakanı Ali Yumaklı'dan açıklama geldi.

YERLİKAYA: 1251 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

AFAD: 81 VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda, “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA: HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: DÜNE GÖRE DAHA AVANTAJLIYIZ

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin son durumu açıkladı.

Düne göre daha iyi ve avantajlı bir durumda olunduğundan söz eden Bakan Yumaklı, "Hali hazırda 8 uçak 26 helikopter 693 arazöz ile mücadeleye devam ediyoruz. Bu uçaklardan bir tanesi Rusya'dan kiraladığımız uçak. 9 köy tahliye edildi" dedi.

1500 hektarlık alanın etkilendiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarından sonra ayrıntılı bilgi verileceğini açıkladı.

Çanakkale Boğazı da çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Hava araçları su alma işlemlerine devam ediyor. Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı" dedi.

Çanakkale'ye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

"7 EV HASAR GÖRDÜ"

Tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 evin hasar gördüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmış ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde diğer 3 köy de boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı. Bu köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.