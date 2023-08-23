Rektör, faaliyet raporuna Atatürk'ün değil kendi fotoğrafını koydu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin rektörü Mustafa Alişarlı'nın, faaliyet raporuna Atatürk’ün değil kendinin fotoğrafını koyduğu iddia edildi.

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Rektör, faaliyet raporuna Atatürk'ün değil kendi fotoğrafını koydu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin her yıl yayımlanan faaliyet raporunda son üç dönemdir Mustafa Kemal Atatürk ve üniversitenin kurucusu İzzet Baysal’ın fotoğraflarının yer almamasına tepki gösteren eğitimciler, Rektör Mustafa Alişarlı’nın raporda Atatürk fotoğrafının bulunduğu 2. sayfada kendi fotoğrafına yer verdiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, duruma tepki gösteren Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, “Atatürk ülkemizin, İzzet Baysal üniversitemizin kurucusudur. Vatandaşı olunan ülkenin kurucusunun, görev yapılan üniversitenin kurucusu ve isim sahibinin fotoğrafını kaldırarak kendi fotoğrafını koymak; milli değerleri, Bolu halkını yok saymaktır” dedi.

Korkmaz, göreve geldiği günden beri üniversiteye zarar verdiğini belirttiği Alişarlı’nın görevden alınması gerektiğini söyledi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Alişarlı’nın yaptığı, siyasi iktidarın yıllardır sürdürdüğü Atatürk’ün izlerini silme çabasının ürünüdür. Bu saygısızlığa imza atanlar bilsinler ki; emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi vermiş, diğer mazlum uluslara bağımsızlık ateşi yakmış, ulusumuzun ‘kurtarıcısı’ da ‘büyük önderi’ de Atatürk’tür” dedi.

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Mustafa Kemal Atatürk YÖK Bolu
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