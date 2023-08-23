Fidan'ın Irak turu başladı: "Ortak düşmanımız PKK'yı terör örgütü olarak tanımanızı bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üç gün sürecek Irak ve Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi ziyareti başladı. Bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le görüştü. Görüşmede PKK ile mücadele, Irak’ın yaşadığı su krizinin aşılması ile Batılı ülkelerde yükselen İslamofobiye karşı işbirliği, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması ve vize kolaylığı konuları öne çıktı.

VOA’da yer alan habere göre; toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapmayı planladığı ziyaretin de altyapısı oluşturulmaya çalışıldı.

FİDAN: ORTAK DÜŞMANIMIZ OLAN PKK’YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMALARINI BEKLİYORUZ

İki mevkiidaşın da soru almadığı basın toplantısında Fidan’ın en uzun süre üzerinde durduğu konu terörle mücadele ve PKK oldu.

Fidan, PKK için “ortak düşmanımız” tanımlamasını yaparak “PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. PKK’nın Irak’ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayız. PKK terör örgütü Sincar’ı, Mahmur’u Süleymaniye’yi işgal etmiş durumdadır. Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoru ile bu iki bölgeyi birleştirme arayışındadır. Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Kendilerinden PKK’yı terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. İsmi ne olursa olsun ister PKK ister DEAŞ olsun insanlık suçu işleyen terör örgütüne karşı Irak’la birlikte çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Fidan’dan önce konuşan Fuad Hüseyin ise görüşmede askeri ve güvenlik konularının ele alındığını söyledi. Irak anayasasının herhangi bir terör örgütü ile ilişki kurmaya kapalı olduğunu belirten Irak Dışişleri Bakanı PKK’yla ilgili herhangi bir ifade kullanmadı.

“DİCLE VE FIRAT SUYUNDAN ADİL PAY ALMAK İSTİYORUZ”

Görüşmede Irak tarafının en fazla önem verdiği konunun ise ülkede yaşanan su kıtlığına çözüm arayışı olduğu anlaşılıyor.

Irak Dışişleri Bakanı, “Su dosyasına da değindik. İki ülke iklim değişikliği yaşamaktadır. Dicle ve Fırat Türkiye’den geçiyor ve ülkemize geliyor. Adil bir şekilde su payımızı almak istiyoruz bu konuya da değindik. Sayın arkadaşım kardeşim Dışişleri Bakanı’na teşekkür ederim. Müşterek bir konsey oluşturulmasını gündeme getirdi. İklim değişiklikleri, su kıtlığı hem ekonomik ve ticari ilişkiler için hem de insanlar için hayati önemdedir. Bu konseyin süreklilik içermesi ve ortak çalışmamız çok önemlidir” dedi.

“BÖLGEMİZ SON YILLARIN EN KURAK DÖNEMİNDEN GEÇMEKTE, IRAK’IN SU SIKINTISINI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ”

Dışişleri Bakan Hakan Fidan ise bu konudaki çözümün bilimsel ve akılcı temelde kesintisiz diyalogdan geçtiğini belirtti.

Fidan, “Irak’ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya insani bakımdan yaklaştığımızın bilinmesini sterim. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmekte. Su konusunda kesintisiz işleyen diyalog mekanizmasının kurulmasına önem vermekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sistemli hale getirmek konusunda fikir birliğine vardık” diye konuştu.