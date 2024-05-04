Yaya geçidinden karşıya geçen küçük kız çocuğuna çarptı!

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Yaya geçidinde yürüdüğü esnada yolun sağ tarafını kontrol eden küçük bir kız çocuğuna otomobilin çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

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Yaya geçidinden karşıya geçen küçük kız çocuğuna çarptı!

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Mart ayında meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı.

Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülere yansıyan ilk kazada Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde yolun sol tarafını kontrol ettikten sonra yaya geçidinde yürümeye başlayan küçük bir kız çocuğuna otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Diğer iki kazanın ise kavşaklarda meydana geldiği görüldü.

Kaynak: İHA

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